Youth League, il Milan batte l’Atletico e vola in semifinale

Questo pomeriggio al PUMA House of Football, si è giocata una delle partite più importanti per il Milan Primavera, i quarti di finale di UEFA Youth League.

I rossoneri hanno sfidato la primavera dell’Atletico Madrid, vincendo 2-0 e si sono garantiti di diritto l’accesso alle semifinali di Nyon.

Non è stata un’inizio gara semplice per il Milan, l’Atletico era partito con molta intensità, poi però al 12’esimo minuto di gioco Bakoune serve una gran palla a Stalmach che di piattone trafigge Iturbe e porta in vantaggio i rossoneri.

Dopo il gol del vantaggio i giovani rossoneri trovano coraggio ma l’Atletico continua a mettere il Milan in difficoltà. Primo tempo che si conclude con la squadra di Abate in vantaggio di un gol.

Il secondo tempo inizia con un Milan più tenace che riesce a fare più possesso palla. Al 63′ esimo Cuenca sfiora la rete del raddoppio, ma calcia alto. Dopo l’occasione rossonera, l’Atletico ha due occasioni importanti ma non riesce a concludere, e proprio nel momento in cui gli spagnoli sembrano aver messo in difficoltà i rossoneri arriva il raddoppio del Milan, grazie alla rete di El Hilali.

Il Milan ora può respirare e giocare cercando di controllare il risultato. Ultimi dieci minuti di pressione da parte dell’Atletico che prova ad accorciare le distanza senza riuscirci.

Arriva il fischio finale di Gishamer che porta i rossoneri alle semifinali a Nyon.

Tatiana Digirolamo