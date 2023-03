Milan Primavera, la squadra di Abate vince contro il Bologna: come cambia la classifica

Ad aprire la 23° giornata del Campionato Primavera è la sfida tra Milan e Bologna: i rossoneri di Ignazio Abate, dopo la vittoria in trasferta a Cagliari, sono riusciti a portare a casa i 3 punti anche contro i rossoblu, dopo una partita con poche emozioni.

A sbloccare il risultato è stato il centravanti del Milan Traorè, dopo una serpentina tra alcuni difensori del Bologna: palla in rete e 1 a 0 per il Milan. Per il resto della gara, poche le occasioni da una parte e dall’altra, con il Bologna che ha provato l’assedio finale, senza trovare la via del gol.

Campionato Primavera, Milan-Bologna 1-0: la classifica dei rossoneri

Se in Youth League il Milan sta facendo un ottimo percorso, arrivando ai quarti di finale, che si disputeranno martedì 14 marzo, in Campionato, la formazione rossonera sta faticando a trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati.

Milan Primavera

Contro il Bologna era importante portare a casa una vittoria, per allontanarsi dalla zona play-out: al momento i ragazzi di Abate si trovano a +2 sul Verona, che però giocherà lunedì in una delicata sfida contro la Fiorentina. Atalanta e Napoli si trovano invece a -6, ma anche loro giocheranno sabato. Ancora lontana la zona play-off.

Alice Bonora