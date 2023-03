Milan Primavera, continua il momento positivo: vittoria pesantissima contro il Cagliari

Il Milan Primavera di Ignazio Abate continua a vincere e convincere, questa volta a farne le spese è stato il Cagliari di mister Michele Filippi.

Milan che sforna un’altra convincente prestazione dopo quella vista in settimana in Youth League dove i giovani rossoneri sono riusciti a passare il turno e che si sono quindi guadagnati la possibilità di affrontare l’Atletico Madrid nei quarti della competizione dove Abate ritroverà l’ex compagno Fernando Torres.

Quest’oggi in quel del centro sportivo di Asseminello i rossoneri sono usciti con tre punti pesantissimi dal campo della dodicesima in classifica grazie ad un gol di Kevin Zeroli.

Milan Cagliari Primavera

Milan primavera, i ragazzi di Abate conquistano ancora i tre punti

Vittoria meritata per i ragazzi dell’ex capitano rossonero che sono andati più volte vicini alla rete, ma che sono riusciti a sbloccare il match solo al minuto 44 dell’incontro a seguito di una situazione sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Cagliari che inoltre è anche rimasto in 10 nella ripresa a seguito di un rosso estratto ai danni di Belloni.

Resta ai rossoneri il rammarico di non esser riusciti a trovare più volte la via del gol, chissà che questo problema non possa essere ovviato con la convocazione di Camarda che nei prossimi giorni arriverà a compiere 15 anni che è l’età minima per la convocazione con la primavera.

Andrea Mariotti