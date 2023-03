Milan, pronta una variazione in calendario a causa della Champions

Il Milan, dopo aver eliminato agli ottavi di finale di Champions League il Tottenham, ha scoperto la squadra che affronterà ai quarti: il Napoli. Nel mese di aprile ci saranno ben tre sfide tra i rossoneri e i partenopei: il primo incontro il 2 aprile in campionato, il secondo il 12 aprile nell’andata dei quarti di finale di Champions e il terzo il 18 aprile valevole per il ritorno dei quarti.

Proprio in vista dei turni di Champions potrebbe esserci una variazione nel calendario dei rossoneri.

La variazione del calendario

San Siro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista del turno di Pasqua, che precederà l’andata dei quarti di finale di Champions League, Milan, Inter e Napoli sono destinate all’anticipo a venerdì 7. Inizialmente le gare delle tre squadre si sarebbero dovute giocare sabato, ma le qualificazioni al turno successivo hanno rimesso tutto in discussione. La conferma del cambio di calendario è attesa per il prossimo martedì: il Milan, in quell’occasione, sarà impegnato contro l’Empoli in casa.