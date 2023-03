Milan in ripresa, non solo sul campo: il dato finanziario

Il Milan, oltre ad essersi ripreso sul campo, sembra essersi ripreso anche dal lato finanziario. Infatti dobbiamo ricordare come in questi anni la maggior parte dei club italiani, e non solo, dopo la pandemia di Covid19 si è ritrovata ad avere bilanci in rosso, alcune con perdite da capogiro.

Milan in ripresa: il dato sul bilancio

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, il Milan infatti dovrebbe chiudere il bilancio 2022/2023 dimezzando quasi le perdite che invece risultavano nel bilancio 2021/2022, portando quindi maggior spazio di azione per la dirigenza.

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, e Ricky Massara, direttore sportivo del Milan

Infatti i rossoneri dovrebbero chiudere il bilancio con una perdita di soli 25 milioni di euro. Inoltre è possibile che il club riesca a generare addirittura cassa con la chiusura del bilancio di questa stagione, invertendo il trend negativo degli ultimi anni.

Bilancio in positivo, la speranza dei tifosi

Notizia sicuramente positiva anche per i tifosi che, con un bilancio in rialzo verso il positivo, possono sperare anche in una maggior spesa sul mercato da parte della dirigenza, soprattutto considerando l’andamento della stagione corrente e le varie vicissitudini durante le trattative.