Pioli suona la carica: “Le vittorie del Milan le dedichiamo tutte ai tifosi”, poi la risposta sulla formazione!

A margine della sfida tra Milan e Salernitana, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport:

“ Il passaggio del turno in Champions è stato sicuramente importante, ma ora siamo concentrati su questa partita . Veniamo da una sconfitta e vogliamo vincere oggi”.

Sui tifosi:

“ Sono unici. Tutte le vittorie le dedichiamo a loro , ma anche al club e a noi stessi. Lavoriamo tutti i giorni per essere competitivi”.

Sulla necessità di qualificarsi alla prossima Champions e, a tal proposito, sull’importanza della partita di oggi visti i passi falsi delle dirette avversarie:

“Certamente arrivare tra le prime quattro è la priorità, ma per ora pensiamo ad oggi. Bisogna mettere in campo la miglior prestazione possibile. Giochiamo contro una squadra che ci creerà in difficoltà, ma dobbiamo essere bravi tecnicamente, molto convinti, determinati e avere un buon approccio fin da subito”.