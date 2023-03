Milan-Salernitana, due record particolari per i rossoneri!

Questa sera, in occasione della gara di San Siro contro la Salernitana, il Milan ha registrato due particolari record.

Il primo di questi riguarda il numero di spettatori presenti allo stadio ad assistere alla partita valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2022/23, che sono addirittura 71.870, tra tifosi rossoneri e tifosi ospiti. Si tratta di un primato per quanto riguarda gli appuntamenti del lunedì sera: mai così tanti nel nostro campionato in tali posticipi. L’incasso totale è dunque leggermente sopra agli 1,8 milioni di euro.

Milan Salernitana Record

Milan-Salernitana, per la prima volta in Serie A non ci sono italiani nella formazione titolare dei rossoneri

Il secondo record che ha caratterizzato la sfida tra i rossoneri e i campani di oggi, invece, non si può definire positivo come quello sopracitato.

Secondo quanto riportato da Opta, la formazione schierata da Stefano Pioli ha infatti una peculiarità: è la prima volta che il Diavolo non ha alcun calciatore italiano negli undici titolari in una partita di Serie A (a partire dall’introduzione del campionato a girone unico nella stagione 1994/1995).