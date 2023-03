Thiaw, l’agente svela: “Impressionato da una cosa”, perché ha scelto il Milan!

Stefano Pioli, reduce dalla vittoria della Panchina d’Oro, ha espresso il suo pensiero su Malick Thiaw‘. Arrivato per 6 milioni dallo Schalke 04, il classe 2001 ha aspettato il suo momento e una volta messa la maglia da titolare ha dimostrato il suo valore, soprattutto grazie alla sua prestazione in Champions League.

Tuttomercatoweb.com ha intervistato in esclusiva l’agente del giocatore, Gordon Stipic, che fa parte di una delle agenzie più importanti in Europa come la Unique Sports Group.

Molti tifosi si stanno chiedendo: ‘come è possibile che uno così non stesse giocando’?

“È entrato a far parte dei titolari in un momento difficile, ma tutto era pianificato. E’ arrivato preparato e ha lasciato ottime impressioni con le sue qualità e prestazioni. È vero, in molti ora si chiedono ‘poteva giocare prima’? Però il piano, dall’inizio, era chiarissimo. Tutto concordato col il tecnico e col management del club che ci hanno spiegato fino dall’inizio quale sarebbe stato il percorso del ragazzo”.

Perché Thiaw ha scelto il Milan?

“Malick aveva tante possibilità, specialmente dalla Premier League. Tanti manager gli hanno anche proposto e garantito un posto per giocare subito dall’inizio. Però, come vedete, è rimasto impressionato dai colloqui con Maldini e Massara. Questo dimostra il suo carattere, la sua attitudine: ha scelto la strada più difficile. Avrebbe potuto scegliere quella più facile, anche un posto pronto in un undici titolare ma il modo in cui ci è stato presentato il progetto non ha lasciato spazio a dubbi. Disciplina e forza mentale sono la sua forza”.

Thiaw, parla l’agente: “Milan? Eravamo convinti al 110%”

Ora gioca e rispondere è facile. Ma è sempre stato convinto della scelta?

“Eravamo convinti al 110% anche quando non giocava. Il feedback ricevuto dal Milan, giorno dopo giorno, era positivo: è il giusto percorso per lui”.

Dal Milan arrivano solo relazioni positive su Malick.

“È un ragazzo calmo, piace a tutti. È’ un lavoratore, sa stare nel gruppo, si comporta bene, ha una famiglia straordinaria che lo segue sempre con affetto, nel modo giusto. E poi sa da dove viene e sa che il percorso è ancora lungo. Il focus è chiaro: niente voli pindarici, niente sogni assurdi. Di una cosa è certo: gioca in Serie A, al Milan, in una grande realtà”.

