Ritocco dell’ingaggio per Thiaw? La dirigenza del Milan ci pensa!

Malick Thiaw si sta prendendo il Milan: le sue prestazioni da febbraio in poi sono state un continuo crescendo e, perciò, la dirigenza intende premiarlo.

Durante il periodo di crisi vissuto dal Diavolo ad inizio 2023, in molti si chiedevano come mai Stefano Pioli non avesse più concesso chances al difensore tedesco. L’opinione comune vedeva infatti l’ex Schalke 04 completamente ai margini della rosa.

Eppure, a partire dal suo ingresso da subentrato nel derby contro l’Inter, in cui ha ben limitato Romelu Lukaku, la musica è decisamente cambiata e il tecnico rossonero ha iniziato a fare sempre più affidamento su di lui. Successivamente, il definitivo passaggio alla difesa a 3 ha certificato il centrale classe 2001 come un titolare inamovibile.

Thiaw Ritocco Ingaggio

Thiaw come Kalulu: il Milan intende premiarlo con un ritocco dell’ingaggio

Partita dopo partita, Thiaw ha messo in mostra tutte le sue doti, affrontando persino avversari parecchio scomodi come Harry Kane, completamente annullato nei 180 minuti tra andata e ritorno, ma non solo. Difatti, la rete di Brahim Diaz nella sfida di San Siro parte proprio da un bel lancio del tedesco verso Theo Hernandez.

Pertanto, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan intende blindare fin da subito il proprio gioiello, proponendogli un ritocco dello stipendio. Attualmente, il suo ingaggio sfiora il milione di euro stagionale.

Thiaw riceverà dunque un trattamento analogo a quello del suo compagno di reparto Pierre Kalulu, che dapprima percepiva 600 mila euro, ma dallo scorso novembre ha firmato un nuovo accordo da più di 2 milioni annui.