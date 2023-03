Ochoa, messaggio al Milan? “Voglio giocare la Champions League”

Durante la sessione invernale di calciomercato la Salernitana ha piazzato un colpo importante con l’acquisto di Guillermo Ochoa.

Il trentasettenne portiere messicano aveva già giocato in piccole realtà europee come il Malaga e l’Ajaccio ma è con la maglia della Nazionale che si è messo in mostra maggiormente.

Con ben cinque partecipazioni ai Mondiali, è ormai un calciatore simbolo della nazionale sudamericana.

L’estremo difensore ha deciso di sbarcare in Serie A non per chiudere la sua carriera, bensì per continuare a giocare ad alti livelli e magari riuscire a strappare una convocazione per il Mondiale 2026, che si terrà anche nel suo Paese.

Ochoa Calciomercato Milan

Il portiere infatti sembra voler puntare in alto, come conferma in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca.

“Sono il primo portiere messicano ad aver lasciato il Messico, ed è stato molto difficile per me. Ora è più facile perché ho già il passaporto spagnolo. Spero che questa sia la chiave per far emigrare presto altri portieri messicani in Europa”.

Sulle voci di mercato che lo accostano a Milan e Inter invece risponde così: “I club importanti in Italia sanno già che ho il passaporto comunitario, e quindi che è tutto più facile. Spero un giorno di poter giocare la Champions League. Vedremo cosa succederà in questi sei mesi. In estate potrei già essere libero”.

Un segnalo chiaro alle milanesi che in Guillermo Ochoa potrebbero trovare un innesto importante per le loro rose.