“Maignan più forte di me?”, Onana esce allo scoperto: risposta a sorpresa!

Intervistato ai microfoni di Dazn, il portiere dell’Inter Andre Onana ha ripercorso tutta la sua storia, dall’adolescenza ai traguardi sportivi.

Il camerunense ha poi parlato anche della sfida cittadina contro il Milan, in particolare con il portiere rossonero Mike Maignan. Onana ha rivelato di essere in ottimi rapporti con lui, non sapendo dire chi tra i due sia effettivamente il più forte.

Si seguito le sue parole:

Maignan Onana Parole

Onana: “Io e Maignan siamo amici, dentro di me so chi è più forte”

“Nel 2017 ero l’unico portiere nero che stava giocando ad alti livelli. Ora sono felice di vedere Mendy, Maignan e gli altri. Io lo conosco bene, abbiamo giocato mille volte contro. Siamo amici, non intimi: è un grandissimo portiere, mi piace giocare contro di lui. Abbiamo giocato contro 4 volte. Il migliore? Non lo so, ma nella mia testa so chi è il migliore“.

SUL SUO IDOLO: “Per me Neuer è il miglior portiere di sempre, ha rivoluzionato la posizione: grazie a lui siamo portieri che giochiamo nel calcio moderno. Nel Mondiale 2014 ha fatto qualcosa di incredibile e mai visto. Neuer ha fatto sì che pensassi diversamente”.