Raccolta fondi associazione Astori, Pioli: “Trasformiamo il dolore in buone azioni”

Si disputerà domani sera il match fra Fiorentina e Milan allo stadio Franchi, occasione utile per i due club per mantenere la continuità dopo i recenti risultati positivi.

Questa gara sarà anche una gara molto speciale però per Stefano Pioli, il quale è stato tecnico dei viola fra il 2017 e il 2019. Durante la sua gestione accadde un episodio scioccante per tutto il mondo del calcio, cioè l’improvvisa scomparsa di Davide Astori, all’epoca capitano del club viola. Ed è un po’ un segno del destino che l’incrocio con il suo passato cada proprio nel giorno del quinto anniversario di questa tragedia, avvenuta il 4 marzo del 2018.

Il tecnico ha sempre di non aver mai smesso di ricordare Davide ne ha dato un’ulteriore dimostrazione oggi, alla viglia dell’incontro con il suo passato, con un video a sostegno della neonata associazione che porta il suo nome. Queste le sue parole nel video pubblicato sulla pagina Instagram dell’Associazione Davide Astori, per la quale verrà effettuata una raccolta fondi allo stadio Franchi durante il match contro il Milan:

“La sofferenza di una perdita può essere mitigata se inserita in una bella storia. La nascita dell’associazione di Davide ci permette di aggiungere un nuovo capitolo, dove al centro di tutto c’è una persona straordinaria e indimenticabile, un capitano dai sentimenti autentici e unici. Oggi abbiamo una grande opportunità, trasformare il dolore dell’assenza di Davide in azioni buone come avrebbe fatto lui. Per questo è importante sostenere l’associazione Davide Astori con delle donazioni. Per sempre con Davide“.