Pioli in conferenza: “Non pensavamo al Tottenham, De Ketelaere ha fatto delle buone cose”

Dopo 4 risultati utili consecutivi, il Milan di Stefano Pioli torna a conoscere il sapore della sconfitta, perdendo di misura contro la Fiorentina. Abbastanza bugiardo il 2-1 maturato al Franchi, figlio anche di un gol allo scadere di Theo Hernandez dopo 90′ di dominio viola.

La miglior Fiorentina dell’anno mette dunque i bastoni fra le ruote ad un Milan ora lanciato verso gli ottavi di finale di Champions, dove i rossoneri sfideranno il Tottenham in quel di Londra. La sconfitta odierna potrebbe dunque costare qualche punto al morale per i diavoli di Milano. Tale scenario è stato però prontamente smentito da Stefano Pioli nella conferenza stampa post-partita.

Un deluso Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti dalla sala stampa del Franchi. Dall’analisi della sfida ai commenti sulla Champions, Pioli ha risposto così alle domande della stampa:

“La Fiorentina ha fatto molto meglio di noi, giocando con più qualità ed intensità. Non abbiamo corso bene e non abbiamo sfruttato le occasioni per pareggiare la partita, il secondo tempo ci ha visti crescere nonostante i gol subiti. Dovevamo forse cercare di più la profondità, ma palleggiare contro la Fiorentina di oggi era davvero tanto difficile”.

“Non abbiamo assolutamente perso perché pensavamo al Tottenham. A Londra ci aspetta tutt’altra partita. La nostra prestazione di oggi non ci influenzerà in Champions”.