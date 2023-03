Milan, senza Champions Pioli traballa: spunta un nome dall’estero per sostituirlo

La stagione del Milan prosegue ancora fra alti e bassi. Le ultime vittorie senza subire gol avevano fatto tornare sorriso e ottimismo in casa rossonera ma la sconfitta di sabato a Firenze ha nuovamente mostrato i vecchi fantasmi.

La squadra di Pioli si trova adesso a quota 47 punti, stesso punteggio della Roma al quarto posto in classifica. Dinanzi a sé, la Lazio a 48 punti e l’Inter a 50. La qualificazione in Champions rimane alla portata ma assolutamente non certa.

Luis Enrique

Pioli in dubbio senza Champions: il sostituto può arrivare dall’estero

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport disegna il possibile futuro del Milan in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Secondo la rosea, in tal caso, non va esclusa la possibilità di una rivoluzione in casa rossonera, con addio di Pioli incluso.

Un’idea per sostituirlo sarebbe quella di Luis Enrique, allenatore rimasto disoccupato dopo il suo addio alla nazionale spagnola a seguito dell’uscita dei suoi agli ottavi della competizione contro il Marocco. Il tecnico ha già allenato in Serie A alla Roma, dove tra l’altro ha avuto occasione di poter collaborare con l’attuale ds rossonero Massara, e gradirebbe un ritorno in Italia.

La società rossonera valuterebbe volentieri la sua candidatura in quanto coerente con il progetto giovani intrapreso fin qui. L’unica squadra che si è mossa per lui è però l’Atletico Madrid, intenta a cautelarsi in caso di addio di Simeone.