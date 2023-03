Rinnovo Leao ancora in bilico, due ritorni di fiamma per il sostituto

Una momentanea situazione di inerzia quella legata al futuro di Rafael Leao nel Milan, soprattutto per la necessità di una mossa più decisiva da fare per il rinnovo.

Ancora in bilico la permanenza del portoghese nel club, per cui non ci sono stati ancora significativi passi avanti.

Delle condizioni che sembrerebbero essere adesso pericolosamente statiche, nonostante l’attaccante portoghese stesso avesse già manifestato chiare volontà di restare nel Milan.

Anche il club avrebbe del resto palesato di non volersi scostare dalle sue ferme intenzioni, escludendo quindi un’offerta che vada oltre 7 milioni a stagione, come riportato da Ceccarini su TuttoMercatoWeb.com.

Saint Maximin, Newcastle

Incerto il rinnovo di Leao nel Milan: i possibili sostituti

Uno scenario che, con scadenza del contratto di Leao con il Milan a giugno 2024, potrebbe sbloccarsi forse solo con la prospettiva dell’interesse di altre squadre, come il Chelsea.

Noa Lang, Bruges

In vista di possibili cambiamenti, non perdono comunque tempo Maldini e Massara, che si guardano già intorno per un eventuale sostituto. Tra i candidati monitorati, ci sarebbero in particolare proprio Saint-Maximin del Newcastle e Lang del Bruges.