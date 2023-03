Il rinnovo di Rafael Leao sarà il tema più importante in casa Milan nei mesi a venire, soprattutto per l’importanza del giocatore all’interno della rosa di Stefano Pioli, basti pensare al premio di MVP della Serie A vinto l’anno scorso, ma anche perché dalle scelte del fantasista portoghese dipenderà l’intero mercato estivo dei rossoneri.

Rinnovo Leao, l’offerta del Milan

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il rinnovo i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara si sarebbero spinti ben oltre i limiti imposti dalla società offrendo a Leao 6,5 milioni a stagione fino al 2027, quattro volte lo stipendio attuale del portoghese.

Rafael Leao in campo a San Siro contro l’Atalanta

Se si vuole fare un paragone, è lo stesso stipendio percepito da Zlatan Ibrahimovic prima del rinnovo successivo all’infortunio. La battuta del campione svedese degli scorsi giorni, dopo questa notizia, sembrerebbe celare un fondo di verità

Leao, un club di Premier pronto all’offerta

Rafael Leao intanto cerca tempo per riflettere sul proprio futuro, rimandando la questione a fine stagione, influenzato anche dai 19 milioni di risarcimento dovuti allo Sporting. In caso di mancata firma a fine stagione il Milan sicuramente valuterà le offerte per il talento portoghese.

Tra queste offerte potrebbe esserci quella del Chelsea che non ha mai interrotto i dialoghi con lo staff di Leao ponendosi in prima fila per la possibile caccia al giocatore.