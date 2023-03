Rinnovo Leao, marzo mese decisivo: le novità

Torna il sereno in casa Milan che dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina per 2-1 spazza via ogni critica pareggiando a Londra contro il Tottenham nella gara di ritorno in Champions League che vale un risultato importante.

I rossoneri approdano ai quarti di finale e ritornano nell’Olimpo del calcio dopo 11 anni. Uno 0-0, quello al Tottenham Hotspur Stadium, decisivo per un cambio di rotta che potrebbe significare la svolta in una stagione in cui si è perso stimoli vista la corsa scudetto già archiviata.

Novità sul rinnovo Leao: i possibili scenari

Rafael Leao Milan

L’approdo ai quarti, inoltre, porta prestigio ed esperienza ma anche fiato nelle casse rossonere. Tutti elementi che potrebbero risultare a favore per il rinnovo di alcuni giocatori che sono in scadenza di contratto. In primis Rafael Leao con il quale nell’ultimo periodo si erano raffreddati i contatti visto lo stallo tra entourage e club.

Secondo l’odierna edizione de Il Corriere dello Sport il mese di marzo potrebbe risultare decisivo nella possibile trattativa. Gli ostacoli principali da risolvere rimangono la distanza sullo stipendio, con la proposta dei rossoneri arrivata a 7 milioni, e la multa da pagare allo Sporting. Qualora non si dovessero trovare soluzioni il Milan valuterebbe la sua cessione per non perderne il cartellino a zero come è successo in passato con altri pezzi da 90.