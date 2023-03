Rinnovo Leao, il Milan fissa le sue condizioni: la situazione

Il periodo del Milan non accenna a migliorare con i rossoneri che dopo le vittorie in campionato e il passaggio del turno in Champions, non sono riusciti a dare continuità con due stop inaspettati sia al Franchi contro la Fiorentina, che contro la Salernitana a San Siro.

In entrambi i casi si è parlato molto di Rafa Leao che nel match perso dal Milan a Firenze non era in campo per squalifica mentre nella partita di lunedì sera è parso completamente spento fornendo una delle peggiori prestazioni da quando veste rossonero.

Il portoghese però è, da molto tempo, anche al centro delle voci extra campo con il rinnovo di contratto che “aleggia” sull‘ultimo MVP della Serie A e che sta diventando pesante e molto molto ingombrante.

Milan Rinnovo Leao

Leao-Milan, la condizione dei rossoneri

Da tempo si parla di cifre, di multe, di commissioni e soprattutto di addio imminente, ma ultimamente pare che le parti si siano avvicinati.

Il Milan però ha fissato la cifra sopra la quale non si spingerà per il rinnovo.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi non si spingerà oltre i 7 milioni di ingaggio, e pare esserci un clima maggiormente disteso nelle ultime trattative ma il portoghese vorrebbe avere maggiori certezze e preferisce temporeggiare.

Andrea Mariotti