Sacchi bacchetta Leao: “Dovrebbe aiutare di più la squadra”

Il Milan si gode il passaggio del turno dagli ottavi ai quarti di Champions League dopo aver battuto nelle due gare il Tottenham di Antonio Conte. È bastato il gol all’andata di Diaz per permettere ai rossoneri di compiere un risultato storico che mancava da 11 anni.

Lo 0-0 di ieri è specchio di una partita ordinata e ben organizzata che ha permesso di mantenere il vantaggio messo da parte all’andata. Secondo Arrigo Sacchi, però, in attacco è mancato qualcosa. Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’ex allenatore del Milan fa un’analisi del match e, più nello specifico si concentra sulla costruzione del gioco che secondo lui non è stata degna della partita.

I quarti di Champions non bastano: Sacchi rimprovera Leao

Rafael Leao Milan

Il più atteso ma anche il più deludente è stato Leao, rimproverato da Sacchi per non aver messo abbastanza impegno e non aver dato il 100%. Di seguito quanto dichiarato: