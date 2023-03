Scaroni a sorpresa: “Derby in Champions? Confermerebbe un dato”

C’è grande attesa per il Milan per conoscere l’avversaria che affronterà ai quarti di Champions League, dopo la qualificazione ottenuta nella scorsa settimana dopo il pareggio a reti bianche contro il Tottenham a Londra.

Fra il tifo rossonero, ci si interroga sulla possibilità di derby con l’Inter: sfida affascinante o eccessiva pressione? I pareri al riguardo sono piuttosto spaccati.

Si è espresso su questo punto anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, nel corso di una breve intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Per il patron rossonero, sarebbe meglio incrociare una squadra straniera. Di seguito quanto riportato:

Indubbiamente un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions: un dato che conferma anche la necessità urgente di dotare i due club di un nuovo stadio, per continuare a competere a livello internazionale.