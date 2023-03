Sorteggi Champions League: spunta un audio a sorpresa di Spalletti

Venerdì 17 marzo si sono svolti i sorteggi per definire quarti e tabellone finale di questa Champions League: oltre al Milan, anche Inter e Napoli in corsa. Tre italiane nelle 8 migliori squadre europee: un traguardo che mancava da molto tempo, troppo.

A distanza di due giorni dal sorteggio, tesserati e staff di ogni squadra hanno espresso il proprio pensiero sul risultato finale, ma subito dopo si è tornati concentrati sul campionato e sulle partite future.

Milan-Napoli ai quarti di Champions League, le preferenze di Spalletti

Dopo i primi due sorteggi, Real Madrid-Chelsea e Inter-Benfica, milanisti e napoletani avranno sicuramente cominciato a tremare, visto che erano rimaste due big come Manchester City e Bayern Monaco. La fortuna ha voluto invece che proprio le due italiane si sfidassero ai quarti di finale.

Contento per il sorteggio è Luciano Spalletti, allenatore del Napoli: come riporta l’edizione online del Corriere dello Sport, infatti, è spuntato un audio in cui Spalletti rivelava quali fossero le sue preferenze per le prossime partite dei partenopei in Champions: