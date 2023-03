Salernitana, Sousa: “Stimo Pioli come tecnico”, poi la sfida al Milan

Nella giornata di domani andrà in scena il posticipo della 26esima giornata di campionato tra Milan e Salernitana. I rossoneri vogliono portare a casa i 3 punti per proseguire la corsa alla qualificazione in Champions League mentre i campani hanno bisogno di punti per raggiungere la salvezza in modo tranquillo.

In conferenza stampa, l’allenatore della salernitana Paulo Sousa ha presentato la partita di domani contro i rossoneri.

Salernitana Sousa Pioli

Sousa elogia Pioli: “Stefano è un tecnico che stimo tanto”

Durante la conferenza stampa di vigilia, il tecnico della Salernitana ha speso belle parole nei confronti di Stefano Pioli.

Su Pioli e la gara contro il Milan: “Stimo tantissimo Stefano Pioli. Ha vinto il campionato con merito e ha collezionato centinaia di panchine nella sua carriera. Il Milan è tra le migliori otto squadre d’Europa, hanno una rosa con qualità individuali di altissimo livello. Loro a sinistra sono fortissimi, si muovono tanto con Theo Hernandez e Leao. C’è un grande coinvolgimento dei centrocampisti nella costruzione, la loro mobilità è abbinata a intensità e questo è un fattore sul quale abbiamo lavorato. Sono abituati a giocare con ritmi alti e sappiamo che sarà dura, ma noi stiamo ricercando una identità. Pioli guida il gruppo da più di due anni, io da tre settimane”.