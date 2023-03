Stadio a La Maura, si va verso il no: la situazione

La scelta del Milan di un progetto alternativo per il nuovo stadio ha fatto discutere. Il club rossonero ha deciso si sposare un progetto nella zona dell’ex ippodromo La Maura, abbandonando l’ipotesi di un nuovo stadio in comune con l’Inter in zona San Siro.

Non tutti sono però d’accordo con quest’idea: infatti, in quella zona si trova il Parco Sud. Questo complica non di poco la realizzazione di un’opera così importante. La disponibilità al dibattito da parte del sindaco Sala è arrivata, ma rimane ancora da verificare la fattibilità di quest’idea.

San Siro

Stadio a La Maura, due segnali negativi per il Milan

Le novità riportate dall’edizione odierna di La Repubblica sono però negative per le speranze della società rossonera in relazione a questo progetto. Sono diventati infatti 20 su 31 i consiglieri comunali contrari allo stadio a La Maura a causa dello spostamento verso lo schieramento contrario da parte dei consiglieri centristi.

Inoltre, il tribunale ha sconfessato il Comune che aveva detto no al referendum contro l’abbattimento di San Siro, accogliendo il ricorso del comitato che lo andava promuovendo. Questo costituirebbe un ulteriore ostacolo per il nuovo progetto rossonero e, invece, un “assist” per riportare il dibattito nell’ambito di uno stadio in comune con l’Inter.