Nuovo format per la Supercoppa Italia: l’anno prossimo potrebbe giocarla anche il Milan!

Oggi pomeriggio l’Assemblea di Lega, ha apportato una vera e propria svolta per la Supercoppa Italiana, come riportato da Calcio&Fifanza, il presidente Casini, ha annunciato un nuovo format che caratterizzerà la competizione.

La Lega ha accettato la proposta dell’Arabia Saudita, dove avrà sede la Supercoppa per i prossimi sei anni, già a partire dalla prossima edizione.

Il nuovo format della Supercoppa si baserà su quello spagnolo, dove non saranno più due club a contendersi la coppa in una finale ma le squadre che saranno coinvolte saranno bensì quattro.

Supercoppa Nuovo Format Milan

Supercoppa Italia, cambia tutto e spunta l’occasione per il Milan

Come ormai eravamo abituati, La Supercoppa prevedeva la sfida tra la vincente della Coppa Italia e della Serie A, con il nuovo format, cambierà tutto, perchè a scontrarsi saranno le prime due classificate in campionato e le due finaliste di Coppa.

In questo modo molte più squadre avranno l’occasione di giocarsi il trofeo, per esempio il Milan, nel caso in cui dovesse posizionarsi al secondo posto in classifica, l’anno prossimo avrebbe l’occasione di poter giocare una gara per vincere la Supercoppa.

Tatiana Digirolamo