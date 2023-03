Thiaw convocato con la Germania? Il ct Flick ha una convinzione

Malick Thiaw è sicuramente la più grande rivelazione della seconda parte di stagione. Tralasciando qualche errore individuale di troppo nel pareggio di ieri contro la Salernitana, il difensore tedesco ha convinto tutti, mostrando grande solidità e doti atletiche fuori dal comune.

Il difensore centrale rappresenta per la società un punto di riferimento per il futuro del club, avendo solo la giovane età di ventuno anni. Il classe 2001 ha inoltre attirato le attenzioni in patria, tanto da far parlare di una sua possibile convocazione nella nazionale maggiore.

Thiaw

Per la nazionale maggiore non è ancora il momento, Flick non lo convocherà

Secondo quanto riportato da La Repubbica, per il ct tedesco Flick il difensore del Milan è ancora troppo acerbo, tanto che non lo convocherà. Una bocciatura momentanea, dunque, per il classe 2001, che andrà come di consueto nella nazionale under 21.

La sensazione rimane comunque che – se continuerà a giocare con questo rendimento – la chiamata dal ct arriverà a breve.

Articolo a cura di: Tommaso Vottero.