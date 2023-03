Tottenham-Milan, il doppio ex non ha dubbi: chi ha più possibilità di passare

Il Milan si appresta a vivere una delle serate più importanti nella storia recente del club, e per renderla ancora più magica servirà a tutti i costi una serata da grande Milan.

I rossoneri stasera si giocheranno infatti il passaggio ai quarti di finale in quel di Londra nel Tottenham Hotspur Stadium che indosserà per l’occasione l’abito dei grandi eventi, visto che sarà sold out ed è quasi superfluo dire che anche i supporters rossoneri arriveranno in massa per sostenere i propri calciatori.

La sfida nel corso della storia non ha molti doppi ex, ma uno tra questi è senza dubbio Joe Jordan che militò da calciatore nei rossoneri e passò molto tempo come vice allenatore del Tottenham, dove ebbe anche modo di arrivare quasi alle mani con Gennaro Gattuso.

Tottenham Milan Joe Jordan

L’ex Jordan è sicuro:” I rossoneri passano al 51%”

L’ex calciatore rossonero è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport a proposito dell’imminente match di ritorno degli ottavi di Champions League, e queste sono state le sue parole:

“Al 51% passano i rossoneri. Pesano i due gol sbagliati con Thiaw e De Ketelaere, ma il Milan si è ripreso. Conte sarà fondamentale. Antonio mi piace, è un vincente. Se dovesse qualificarsi ai quarti, sarebbe davvero magico: come se avesse vinto la Premier“.

Andrea Mariotti