Tottenham-Milan inizierà con dieci minuti di ritardo: il motivo!

Tutto pronto al Tottenham Hotspur Stadium per il ritorno tra gli Spurs e il Milan. L’orario della partita, però, è stato posticipato perché il Milan ha chiesto di iniziare dopo 10 minuti. La stessa sorte era toccata ieri a Chelsea-Borussia Dortmund e la causa è il grande traffico presente a Londra. Tanti tifosi, infatti, non riescono ad entrare in tempo e da questo punto di vista non è stata gestita benissimo la logistica nella capitale inglese.

Tottenham Milan posticipata

Tottenham-Milan posticipata: il motivo

Come annunciato da Alessandro Alciato ai microfoni di Prime Video, infatti, e come ha detto Pioli, la partita è stata posticipata a causa del traffico presente a Londra: la risposta definitiva è infatti appena arrivata. Alla fine cambierà ben poco per le due squadre che comunque dovranno fare una grande prestazione per passare ai quarti.

Da una parte, comunque, non ci sono sorprese: il Tottenham infatti schiererà la formazione tipo date le tante assenze, soprattutto a centrocampo. Dall’altra parte Pioli ha scelto Brahim Diaz nonostante i problemi della scorsa settimana. In mezzo al campo giocherà Krunic e non Bennacer che sta recuperando la condizione.