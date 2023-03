Pioli spiega il motivo delle scelte di formazione: le sue parole

Per il Milan è una delle partite più importanti della stagione. I rossoneri fino a gennaio erano in linea con i punti dello scorso anno ma qualcosa si è inceppato nel 2023. Il nuovo modulo, le nuove energie e in nuovo assetto hanno poi cambiato le sorti per il Milan che è tornato a fare punti. Poi, però, è arrivata la sconfitta contro la Fiorentina sabato scorso e l’obiettivo è arrivare almeno al pareggio contro gli Spurs. Nel prepartita Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video e ha spiegato le scelte di formazione ma anche il motivo dello spostamento dell’orario di partita.

Tottenham Milan Pioli

Tottenham-Milan, le parole di Pioli

SULL’ORARIO POSTICIPATO – “Abbiamo chiesto lo spostamento ma ancora non ci hanno dato la risposta.

SULLA PARTITA – “Questa serata? Un appuntamento importante per noi e per loro, la affronteremo con grande energia. A Firenze è stata un’altra storia e un’altra competizione, pensiamo a questa partita”.

SULLA FORMAZIONE – “Le scelte di formazione? Gioca chi sta meglio”