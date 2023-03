Collovati ‘distrugge’ il Milan e Leao: che attacco in diretta!

Nella giornata di ieri si è disputato il match tra Udinese e Milan, gara valevole per la 27esima giornata. I rossoneri sono stati sconfitti per 3-1 dopo che avevano trovato il pareggio con un rigore trasformato da Zlatan Ibrahimovic. Arriva quindi la sesta sconfitta nel 2023 per i ragazzi di mister Stefano Pioli che avrebbero potuto sfruttare a loro favore i due scontri diretti: Lazio-Roma e Inter-Juventus.

Fulvio Collovati è intervenuto nel corso di Radio Rai per parlare della situazione che stanno vivendo i campioni d’Italia in carica, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Collovati a Radio Rai “Il Napoli ha messo in depressione tutte le altre. La prestazione di ieri del Milan è disarmante, impalpabile: un punto in tre partite, sei reti subite in tre gare, non riesce più a esprimere la qualità di un tempo… È vero che mancavano Giroud e Theo Hernandez, ma Leao è irriconoscibile”.

Udinese-Milan 3-1, Serie A

Ad oggi il Milan si trova al quarto posto con 48 punti, la lotta per qualificarsi alla prossima Champions League è ancora molto aperta visto che anche la Juventus potrebbe tornare a far paura con la possibile eliminazione dei 15 punti di penalizzazione.