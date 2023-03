Udinese-Milan, Sottil suona la carica: “Siamo molto determinati”

Domani sera si disputerà Udinese-Milan, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre hanno bisogno dei tre punti per continuare, rispettivamente, la corsa alla Conference League e alla Champions League.

Ebosse, giocatore dell’Udinese, sarà indisponibile per infortunio contro il Milan

Udinese, Sottil carica i suoi giocatori: “Dobbiamo essere determinati”

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan:

La squadra sta bene, veniamo da risultati importanti su due campi molto difficili, con Atalanta ed Empoli. I ragazzi hanno tutti alzato il proprio livello personale prestazionale, la cura dei dettagli, la concentrazione per metterli al servizio della squadra, invertendo la rotta e cercando sempre la vittoria. Siamo molto determinati per questa partita, consapevoli delle nostre qualità, pur rispettando la grande forza del Milan. Però, come dico sempre, giochiamo in casa e vogliamo fortemente ripetere e migliorare la prestazione, perché solo con la prestazione si può raggiungere un grande risultato. La settimana di lavoro è stata molto intensa e serena

Udinese-Milan, i giocatori indisponibili

Sia i Milan che l’Udinese dovranno fare a meno per la sfida di domani di due giocatori a testa: Ebosse e Deulofeu per i bianconeri; Messias e Olivier Giroud per i rossoneri.