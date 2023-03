Zaniolo al Milan, non è finita: duello con un’altra big di Serie A in estate

La pista Zaniolo-Milan è stata tra le più calde delle scorse sessioni di mercato e secondo alcune fonti potrebbe essere ancora un opzione valida per il prossimo futuro ma i rossoneri avrebbero a che fare con un’agguerrita concorrenza. Sul profilo dell’ex Roma ci sarebbe l’interesse anche della Juventus alle prese con una lunga trattativa con Angel Di Maria per un rinnovo che tarda ad arrivare.

screenshot Nicolò Zaniolo roma Milan Juventus Calciomercato

Il trequartista italiano si è da poco trasferito in Turchia al Galatasaray di Mertens ed Icardi ma la voglia di tornare al centro del panorama calcistico europeo potrebbe portarlo a valutare le ipotesi di un futuro ancora in Serie A.

La clausola per sbloccare Zaniolo

Nel corso delle contrattazioni con il club Zaniolo ha fatto inserire una clausola che lo potrebbe facilmente liberare in estate, 35 milioni di euro destinati a scendere tra i 28 e i 30 milioni nel 2024 e tra i 23 e 25 nel 2025. Chissà dunque che il calciatore non pensasse proprio ad un nuovo tentativo dei rossoneri che non disponevano, a gennaio della liquidità necessaria.