Serie A, oltre 200 milioni spesi per gli agenti: il dato sul Milan sorprende tutti! – FOTO

Da molti anni a questa parte, si sa, il calciomercato è in mano ad agenti potentissimi e ad un’infinità di procure e procuratori che stanno prendendo, sempre di più, il sopravvento sulle dirigenze e sulle società.

L’aumento dei prezzi dei calciatori e degli ingaggi è dovuto, in parte, anche alla loro presenza e moltissimi club, prima di trattare con il calciatore, devono considerare anche le richieste esose del proprio procuratore.

A proposito di spese per gli agenti, la Gazzetta dello Sport ha stilato una speciale classifica che riguarda le spese per gli agenti di tttti e 20 i club di Serie A.

Agenti spese Milan

Classifica spese agenti: il Milan è solo sesto!

La Serie A, come campionato, ha superato, addirittura i 200 milioni di euro per i procuratori. mentre, se ci soffermiamo sulle singole squadre, troviamo il Milan al sesto posto e come la big che, finora, ha sborsato meno, mentre la Juventus ha pagato 51 milioni, quasi il 25% del totale, la Roma e l’Inter oltre i 20, la Fiorentina e il Napoli, sempre davanti ai rossoneri, ne hanno pagati “solo” 13.5 e 12.4 rispettivamente.

Beniamino Pasquariello