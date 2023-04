Ballo Touré: “Il nostro obiettivo è vincere, siamo fiduciosi”

Alle 20:45 avrà inizio Napoli-Milan, il primo dei tre confronti ravvicinati che impegneranno gli azzurri e i rossoneri nel mese di aprile, considerando le gare d’andata e ritorno delle semifinali di Champions League che andranno in scena mercoledì 12 aprile a San Siro e martedì 18 aprile al Maradona.

Napoli-Milan, i possibili scenari in classifica

Sfida importante soprattutto in ottica campionato, infatti il Napoli con una vittoria salirebbe a 74 punti, ben diciannove in più rispetto alla Lazio seconda in classifica con 55 punti. Invece, nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a strappare i tre punti in casa dei partenopei, salirebbe a 51 punti, superando i rivali dell’Inter e stabilendosi al terzo posto in classifica.

Pioli, gli indisponibili contro il Napoli

Se da un lato mister Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo per l’assenza di Victor Osimhen, dall’altro dovrà fare a meno per il big match di Junior Messias, Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimovic. Infatti i tre giocatori rossoneri saranno assenti per infortunio.

Napoli-Milan, le dichiarazioni pre-partita

Ballo Touré ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: