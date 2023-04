Berlusconi, anche l’amministratore delegato Adriano Galliani in visita all’ospedale dopo il primo bollettino

La notizia del ricovero di ieri di Silvio Berlusconi ha scosso inevitabilmente il mondo del calcio italiano, ed in particolare l’ambiente rossonero.

Il Cavaliere si era già recato in ospedale nei gironi precedenti per degli accertamenti, ma le sue condizioni si sono notevolmente aggravate , ragion per cui è stato costretto al ricovero dove, dopo alcune ore, gli è stata diagnosticata una leucemia cronica.

Il presidente attuale del Monza inizierà, quindi, una fase di chemioterapia. Tanti i personaggi illustri che si sono susseguiti al San Raffaele per assisterlo e verificare le sue condizioni.

Galliani Berlusconi

Dopo una prima fase di spavento e timore, le sue condizioni sembrano essere migliorate, come riferito dal fratello Paolo che ha commentato uscendo dall’ospedale: “Siamo sollevati,c’è un miglioramento”.

Anche il figlio Pier Silvio ha da poco lasciato l’ospedale dichiarando invece: “Lui è un leone”.

Non poteva mancare, però, la visita del suo amministratore delegato, nonchè amico e compagno di avventure nel mondo del calcio da più di trent’anni, Adriano Galliani, che, secondo quanto riportato da Tmw, non ha rilasciato dichiarazioni, visibilmente provato per le condizioni del suo Presidente.

Beniamino Pasquariello