Berlusconi in costante miglioramento: lascia la terapia intensiva

Non sono giorni semplici per Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, a causa di alcune complicanze dovute a una forma cronica di leucemia.

Secondo quanto emerso dagli ultimi bollettini medici diramato dal personale medico che lo ha in cura, le sue condizioni di salute sono in costante miglioramento, nonostante il complesso quadro clinico.

Berlusconi esce dalla terapia intensiva: la notizia

FOTO: Silvio Berlusconi

Buone notizie per l’ex presidente rossonero, di fatti, stando a quanto si apprende, Berlusconi avrebbe lasciato il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Ora Berlusconi sarebbe stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, dato il costante miglioramento delle sue condizioni.

Già nella giornata di ieri avevano fatto ben sperare le parole di Alberto Zangrillo, medico personale e primario della terapia intensiva:

Se sono andato a vedere il Genoa e ora me ne vado via, traete voi le conclusioni.

Così ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se la situazione si fosse tranquillizzata, per poi abbandonare l’ospedale a bordo della sua auto.