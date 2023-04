Milan-Inter, la Champions League infiamma San Siro: i prezzi dei biglietti

Dopo le vittorie ottenute nell’ultimo turno di campionato contro Lecce ed Empoli, il Milan e l’Inter scaldano i motori anche in vista dell’imminente doppio impegno di Champions League.

L’attesa in città continua a salire, Stefano Pioli e Simone Inzaghi non vorranno farsi cogliere impreparati per queste due grandi notti alla scala del calcio.

Champions League, cresce l’attesa per Milan-Inter: biglietti a partire da €69!

In giornata si è aperta la vendita riservata agli abbonati di Serie A che potranno confermare il posto a loro riservato in vista del match in programma mercoledì 10 maggio a San Siro.

Nei prossimi giorni continueranno le varie fasi di vendita, soltanto se rimarranno alcuni posti liberi verrà aperta la vendita libera.

Di seguito il listino prezzi del match:

Biglietti Milan Inter

FASI DI VENDITA

Fase abbonati Serie A – conferma posto: da lunedì 24 aprile alle 12:00 a mercoledì 26 aprile alle 23:59 l’abbonato serie A può confermare il proprio posto (listino dedicato abbonati). Sono esclusi da questa fase abbonati secondo verde e settori riservati Uefa (secondo rosso centrale 228, terzo rosso centrale 320/330).

Fase abbonati Serie A – Secondo Anello Verde, settori riservati Uefa (Secondo Rosso Centrale 228, Terzo Rosso Centrale 328/330) e abbonati Club 1899: da giovedì 27 aprile dalle 12:00 a venerdì 28 aprile alle 10:00 l’abbonato serie A nei settori specificati può scegliere per sé il posto nei settori disponibili (listino dedicato abbonati).

Fase abbonati Serie A – cambio posto: da venerdì 28 aprile alle 15:00 a sabato 29 aprile alle 10:00 tutti gli abbonati serie A che non hanno comprato nelle fasi precedenti possono scegliere un posto per sè nei settori disponibili (listino dedicato abbonati).

Fase CRN: da sabato 29 aprile alle 12:00 fase dedicata ai possessori di CRN valida, acquisto fino a 4 biglietti (listino dedicato CRN).

Fase di vendita libera: se risulteranno biglietti ancora disponibili sarà attivata una fase di vendita libera, senza obbligo di CRN.

Settore ospiti: il settore ospiti per questa partita sarà il secondo anello verde. La vendita sarà gestita dalla squadra ospite con modalità che verranno comunicate direttamente da FC Inter.

Inoltre, sarà permesso un solo cambio nominativo per ogni acquisto.