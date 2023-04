Pioli pensa già al Napoli: con il Bologna out anche Maignan

Meno di due ore e l’arbitro Massa darà il via al match tra Bologna e Milan, valevole per la 30esima giornata di Serie A.

I rossoneri sono chiamati a ripartire anche in campionato dopo il successo in Champions League contro il Napoli. In vista del match di ritorno contro i partenopei, mister Pioli mescolerà profondamente le carte per la sfida odierna.

È prevista infatti un’ampia rivoluzione nell’undici titolare del Diavolo, che deve tenere a distanza i “cugini” dell’Inter, ad una sola lunghezza di distanza, per preservare il quarto posto.

Bologna-Milan Maignan Tatarusanu

Bologna-Milan, Pioli cambia tutto: fuori Maignan, dentro Tatarusanu

Alla vigilia il tecnico sembrava intenzionato a cambiare tutti i giocatori di movimento rispetto all’incontro di mercoledì, lasciando quindi il solo Maignan.

Notizia dell’ultim’ora: secondo Sky Sport Pioli avrebbe deciso di far riposare anche il portiere francese, autore di alcuni interventi decisivi contro gli uomini di Spalletti. Al suo posto è pronto Ciprian Tatarusanu, circa due mesi dopo l’ultima presenza dal primo minuto contro il Monza.

Questo, dunque, sarà il probabile undici che scenderà in campo al “Dall’Ara”:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.