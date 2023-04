Bologna-Milan, Pistocchi sul rigore: “La colpa è del VAR”

Non pochi gli episodi controversi che si sono verificati nel corso di Bologna-Milan. Una sfida che parrebbe aver del resto incontrato non pochi scogli, soprattutto per via di non indifferenti accuse di imprecisioni arbitrali. Degli episodi che, nel corso della 30° giornata di Serie A presso il Dall’Ara, avrebbero lasciato così non poco spazio a duri dibattiti riguardo all’operato dell’arbitro Davide Massa di Imperia.

Una serie di errori che, dai contrasti al limite, ai mancati rigori, fino al discutibile merito di cartellini, secondo alcuni sarebbero in realtà da attribuire soprattutto alla figura del VAR Di Bello. In particolare, sarebbe sfuggito un significativo rigore da dare al Milan per un pestone di Soumaoro su Rebic.

Bologna-Milan

Bologna-Milan, Pistocchi: “Il pestone di Soumaoro su Rebic è sicuramente calcio di rigore”

Tra i commenti sui vari errori commessi nel corso di Bologna-Milan, non è mancato anche l’intervento del giornalista Maurizio Pistocchi su Twitter:

“Pioli dice che gli episodi sono decisivi? Vero: il pestone di Soumaoro su Rebic è sicuramente calcio di rigore, ma la colpa è del var, il solito Di Bello. Non altrettanto il mani di Lucumi: pallone inaspettato che arriva da distanza ravvicinata su di un giocatore in movimento“.