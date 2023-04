Brahim Diaz esulta: “Lavoro incredibile della squadra”, poi la risposta sul futuro

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Brahim Diaz ha parlato della vittoria per 1-0 arrivata contro il Napoli.

Non è un caso che la UEFA abbia premiato lui come migliore in campo. Infatti l’azione che porta poi alla rete di Bennacer parte proprio da una sua giocata nel cerchio di centrocampo, decisiva nel saltare la pressione del Napoli.

Da lì poi Brahim inizia un coast to coast palla al piede, per poi scaricare su Leao che a sua volta mette in mezzo la palla su cui Bennacer arriva senza indugi.

Di seguito le parole di Brahim sul match:

Brahim Diaz

Brahim si esalta: “Azione bellissima, lavoro incredibile”

“Abbiamo fatto un lavoro incredibile, squadra, staff, allenatore… All’inizio abbiamo rischiato, ma poi il gol ha aiutato tutti. Penso che abbiamo fatto un’azione bellissima, sono contento non tanto per l’MVP quanto più per il risultato positiva”.

SUL FUTURO: “In questo momento non ci penso, penso che dobbiamo parlare del Milan. Qui sono felicissimo, tifosi incredibili. Il risultato è ciò che conta di più”.