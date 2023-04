Napoli Milan, Pioli toglie Diaz: il motivo

Al termine dei primi 60′ sono i rossoneri a condurre l’incontro, con il risultato di 0-4. Brahim Diaz è senza alcun dubbio l’attore protagonista di questo match, autore di un assist delizioso per Leao e della rete del raddoppio.

Proprio il folletto spagnolo, però, ha mostrato brutti segnali sotto il piano della condizione fisica, tanto da chiedere il cambio a Stefano Pioli. Il 10 del Milan ha infatti abbandonato il terreno di gioco per fare spazio a Saelemaekers, in gol da subentrato.

Infortunio Brahim Diaz

Brahim Diaz costretto al cambio: problemi all’adduttore

Come riportato in telecronaca su DAZN, Brahim Diaz ha sofferto di problemi allo stomaco per tutta la durata del primo tempo, tanto da chiedere una pastiglia allo staff medico. Come se non bastasse, il fantasista spagnolo ha accusato un problema all’adduttore destro.

Grande perdita, dunque, per Stefano Pioli, costretto a fare a meno del giocatore più in forma presente in rosa. Ora toccherà a Saelemaekers fare la differenza, per consolidare un risultato dall’importanza vitale. Momentaneamente i rossoneri occupano il terzo posto in classifica.