Brahim illumina ma il Real Madrid fa muro: la richiesta per il riscatto con il Milan

Brahim Diaz sta diventando sempre un fattore nella cavalcata rossonera, Pioli lo sa. Fin da quando è arrivato a Milano, uno degli aspetti su cui il fantasista spagnolo viene criticato è la mancanza di continuità.

Nell’ultimo mese invece Brahim ha saputo sfornare prestazioni degne della cifra che Milan e Real Madrid avevano pattuito due anni fa per un suo eventuale riscatto.

Brahim Milan Real

Brahim sogna il riscatto: richiesta di 25 milioni

Per trattenerlo a Milano infatti il club rossonero dovrà fare un investimento non da poco: secondo il Corriere dello Sport, il Real Madrid non vorrebbe scendere sotto i 25 milioni di euro.

Nonostante gli accordi fossero intorno ad una cifra leggermente più bassa, le tante richieste internazionali stanno facendo crescere il valore del giocatore giorno dopo giorno.

Il Milan proverà comunque ad ottenere uno sconto, anche piccolo, sul prezzo. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con il club spagnolo, con la consapevolezza che nei blancos Brahim non troverebbe spazio.

Dalla Premier League è forte l’interesse dell’Arsenal, ma il giocatore sta bene a Milano e preferirebbe una permanenza in Serie A.