Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: la notizia!

Domani alle ore 18 i rossoneri allenati da Stefano Pioli scenderanno in campo contro la Roma. Le vicende nel rettangolo di gioco, tuttavia, non rappresentano le uniche priorità del club.

Maldini e Massara, infatti, continuano a monitorare quelle che sono le dinamiche di calciomercato della società, cercando di soddisfare le richieste del tecnico rossonero.

Interesse del Milan per Fresneda: il terzino del Valladolid nel mirino dei rossoneri

Stando a quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il Milan sarebbe piombato su Ivan Fresneda, terzino destro classe 2004 del Real Valladolid, che avrebbe attirato le attenzioni di diversi top club europei.

Tra questi, appunto, anche il Milan ma non solo: sulla giovane promessa spagnola ci sarebbero anche Borussia Dortmund, Newcastle e Arsenal. La Juventus, che segue il giocatore da tempo, si sarebbe defilata nella corsa.

Fresneda ha collezionato un totale di 20 presenze in stagione, di cui 18 in Liga e 2 in Copa del Rey, numeri niente male per un ragazzo di soli 18 anni.