Calciomercato Milan, futuro deciso per il calciatore: sarà addio a fine stagione

Ci apprestiamo a vivere l’ultima fondamentale parte di stagione, non si torna più indietro e il tempo stringe: il Milan deve agguantare la Champions League in campionato e giocarsi l’accesso alla semifinale contro il Napoli.

Dall’esito di questi due obiettivi stagionali dipenderà molto del futuro della squadra di Pioli per la prossima stagione.

È già tempo di fare un primo bilancio, bisogna cominciare a tirare le somme per gettare le basi per la prossima stagione con l’obiettivo di essere sempre più competitivi su tutti i fronti.

Milan, il giocatore lascerà il club: il motivo

La dirigenza rossonera è già al lavoro per sfoltire la rosa e preparare qualche colpo in entrata per la prossima estate, un nome in uscita è quello dell’attaccante Divock Origi.

Come riportato da Nicolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb, il belga ha deluso le aspettative della società e, dunque, è molto probabile che lasci i rossoneri a fine stagione.

Origi, Milan (IMAGO)

Ci sono diversi club interessati al giocatore, ha tanto mercato in Premier League dove ha già giocato con la maglia del Liverpool.

Complici gli infortuni e la non sempre ottimale condizione fisica e mentale, il calciatore non è riuscito a lasciare il segno in quel di Milano, il suo addio a fine stagione sembra ormai cosa certa.