Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per l’attaccante della Ligue 1: spunta un ostacolo

Vista la poca profondità del reparto, il Milan sembra sempre più intenzionato ad acquistare un attaccante per la prossima stagione.

I ragionamenti della dirigenza rossonera devono tener conto anche di prestazioni come quella di ieri sera delle riserve offensive della rosa: chiamati in causa per far riposare i big in ottica Champions, né Rebic né Origi sono riusciti ad incidere nella sfida contro l’Empoli, terminata con un pareggio a reti bianche.

Per quanto riguarda l’ex Liverpool, il resoconto della sua prima stagione in Italia non può che essere deludente. Nonostante ciò, alla luce dei numerosi problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic, ad oggi il belga rappresenta l’unica alternativa a Giroud nel ruolo di centravanti.

Calciomercato, si riaccende l’interesse per David: la richiesta del Lille spaventa il Milan

Ragion per cui, secondo quanto riportato da Tuttosport, il Diavolo sarebbe tornato sulle tracce di Jonathan David del Lille. Il nome dell’attaccante classe 2000 risulta infatti da tempo tra i preferiti di Maldini e Massara.

Per il proseguimento delle trattative, però, ci sarebbe un ostacolo non da poco: vista l’importanza del canadese in zona gol (addirittura 21 le marcature messe a segno tra Ligue 1 e Coupe de France), il club francese chiede tra i 40 e i 50 milioni di euro per il suo cartellino.