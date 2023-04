Calciomercato Milan, forte interesse per un terzino della Liga: la notizia!

Il Milan continua ad essere tra i club più attivi sul mercato e l’obiettivo è quello di puntellare la squadra per la prossima stagione nel minor tempo possibile. La dirigenza rossonera si sta muovendo per trovare un vice Calabria, i continui problemi fisici di Florenzi non rassicurano e Dest, rivelatosi un flop, tornerà al Barcellona.

Maldini e Massara hanno messo nel mirino Ivan Fresneda, giovane terzino destro del Real Valladolid che ha fatto benissimo in Liga, facendo interessare mezza Europa.

Fresneda-Milan, si tenta il colpo alla Theo Hernandez

Il terzino classe 2004 è uno dei talenti più luminosi del campionato spagnolo e proprio per questo la lista delle spasimanti è molto lunga. Negli studi di SkySport24, Gianluca Di Marzio ha confermato il forte interesse dei rossoneri nei confronti dello scuola Real Madrid e l’idea di provare un Theo Hernandez-bis fa molta gola alla dirigenza. La clausola del 18enne è di ben 30 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche Arsenal, Newcastle e Borussia Dortmund. La concorrenza è tanta, ma il Milan non vuole tirarsi indietro.