Attacco Milan, obiettivo dalla Serie A per Maldini: servono 65 milioni di euro!

Continua il tour de force in casa Milan, con i prossimi 7 giorni che prevedono le sfide con Bologna (domani ore 15), Napoli in Champions League e Lecce, in programma il 23 aprile.

Mister Stefano Pioli sarà obbligato ad effettuare del turnover in vista dei prossimi impegni, con dei cambi importanti previsti soprattutto in attacco, dove Origi sembra favorito ancora una volta su Giroud che potrebbe riposare.

L’attaccante belga, però, non ha ancora convinto al 100%, ragion per cui la dirigenza rossonera starebbe pensando di affiancare a Giroud un altro pezzo da 90 in vista della prossima stagione.

Hojlund Milan Atalanta

Milan, tutti pazzi per Hojlund: l’asta parte da 65 milioni!

Stiamo parlando di Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 dell’Atalanta, che in stagione ha già collezionato 8 gol e 3 assist in 27 presenze, vedendo schizzare il suo valore di mercato a 35 milioni di euro.

Mezza Italia ha gli occhi su di lui: Juventus, Napoli e Inter su tutte. Ma non solo, perchè il baby bomber danese sarebbe seguito anche da diversi top club europei, tra cui Chelsea, Bayern Monaco, Manchester United, PSG e Atletico Madrid.

Base d’asta fissata a circa 60 milioni di euro dal club orobico, l’impressione, però, è che la strapotenza dei club esteri potrebbe avere la meglio.