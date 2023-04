Calciomercato Milan, occhi sul giovane talento scuola Barcellona: ci prova anche la Roma

Dopo essersi affrontate nell’ultimo turno di campionato, Milan e Roma sono pronte a sfidarsi per un giovane talento scuola Barcellona.

Il calciatore in questione, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è Rokas Pukstas, centrocampista centrale classe 2004 che, attualmente, milita nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, dov’è approdato dopo un’esperienza nell’Academy statunitense del club blaugrana.

Pukstas Calciomercato Milan

Calciomercato, Milan e Roma interessate a Pukstas dell’Hajduk Spalato

Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori hanno avuto modo di osservarlo da vicino in occasione delle Final Four di UEFA Youth League, nelle quali la squadra croata ha sconfitto proprio la formazione Primavera rossonera con un netto 3-1. Lo stesso Pukstas ha brillato nella gara dello Stade de Geneve, mettendo a segno la rete del momentaneo 2-0 al 69° minuto, di testa su calcio d’angolo.

Oltre all’osservatore rossonero, presente sugli spalti anche la dirigenza della prima squadra, ovvero Paolo Maldini e Ricky Massara. In ogni caso, il Diavolo non sarebbe l’unico club italiano sulle sue tracce: anche la Roma intende fare un tentativo per il talentuoso centrocampista americano e, grazie a Tiago Pinto, vanta ottimi rapporti con l’Hajduk Spalato.