Calciomercato Milan, bloccato un parametro zero: arriva dal Saint-Etienne!

Siamo nel clou della stagione, quel momento nel quale si può riscrivere la storia ed il Milan di Stefano Pioli ha tutte le carte in tavola per riuscirci.

Nonostante tutta Milanello, dai giocatori allo staff e alla dirigenza, sono concentrati prevalentemente sulle questioni di campo, Maldini e Massara lavorano sottotraccia per regalare a Stefano Pioli nuove pedine importanti.

Ancora una volta, il campionato più attenzionato dai due è quello della Ligue 1 e della Francia in generale, dove già hanno pescato parecchio negli scorsi anni.

Affari andati ben oltre le aspettative, come Leao, Maignan, ed anche Kalulu, che si sono rivelati davvero importanti per la squadra e che stanno trascinando il Diavolo verso traguardi inimmaginabili.

Altri, invece, passati in secondo piano, come Adli, sparito dai radar di Stefano pioli che non l’ha più schierato dopo la prima parte di stagione.

E secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Milan ha bloccato il talentuoso portiere francese Noah Raveyre, classe 2005 proveniente dal Saint-Etienne, dove ha già fatto l’esordio in prima squadra ed è considerato uno dei migliori giovani nel panorama francese.

Raveyre firmerà un contratto pluriennale e arriverà in rossonero a parametro zero dal Saint-Etienne.