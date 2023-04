Calciomercato Milan, Jorge Mendes propone un esterno a parametro zero dalla Premier

Il Milan è concentrato assolutamente verso la sfida di questa sera a San Siro contro il Napoli, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Nonostante la stagione calcistica sia giunta nel suo periodo più importante dal punto di vista degli impegni, iniziano a circolare le prime voci di calciomercato. Proprio in queste ore è stato accostato un ex giocatore del Barcellona al Milan di Stefano Pioli.

Jorge Mendes propone Adama Traoré al Milan

Adama Traoré Milan calciomercato

Il noto procuratore portoghese, stando a quanto riportato da calciomercato.com, avrebbe proposto al Milan Adama Traoré, attualmente in forza al Wolverhampton e in scadenza di contratto. L’esterno spagnolo è stato spesso accosto anche a top club nelle ultime stagioni, visto il suo exploit di alcune stagioni fa con i Wolves.

Al giorno d’oggi però Traoré ha perso l’appetibilità di un tempo, anche perché le sue prestazioni sono nettamente calate rispetto a quello che aveva mostrato in Premier League. Il Milan però potrebbe farci un pensierino qualora i costi per il suo ingaggio fossero contenuti, anche perché un esterno veloce e fisico come Traoré potrebbe far comodo ai rossoneri.

Nei prossimi mesi scopriremo se questa indiscrezione sarà confermata e se ci sarà un affondo del Milan, oppure se si chiuderà con un nulla di fatto.