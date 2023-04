Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: il Napoli s’inserisce per l’obiettivo di Maldini!

Dopo essersi affrontate in Champions League, secondo fonti inglesi Milan e Napoli sono pronte a farlo anche sul mercato.

Il Mirror riporta infatti di un inserimento da parte degli azzurri per Hakim Ziyech, da tempo monitorato dai rossoneri. Il fantasista marocchino è un obiettivo di Paolo Maldini e Ricky Massara da praticamente un anno: la scorsa estate i due avevano trattato il suo approdo a Milano dal Chelsea, senza però riuscire a trovare effettivamente un accordo.

Milan Napoli Ziyech

Calciomercato, Milan e Napoli si sfidano per Ziyech: c’è un ostacolo

Dopo essersi messo in mostra ai Mondiali in Qatar, l’ex Ajax è stato vicinissimo alla cessione al Paris Saint-Germain: aveva persino svolto le visite mediche nella capitale francese, ma i Blues non sono riusciti ad inviare in tempo i documenti necessari per finalizzare la cessione, naufragata proprio nelle ultimissime ore di mercato.

A quel punto, Ziyech è stato costretto a rimanere in Inghilterra, dove, però, ha trovato sempre meno spazio, complici i numerosi acquisti da parte del club londinese. Un suo addio in estate appare dunque, salvo clamorose sorprese, piuttosto probabile.

Stando alle indiscrezioni del tabloid d’oltremanica, il Milan potrebbe riprovarci, ma dovrà vedersela ora con la concorrenza del Napoli. L’ostacolo, per entrambe le squadre, rimane comunque il pesante ingaggio attualmente percepito dal trequartista.